Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Okul Sporları Türkiye Karate Şampiyonasında altın madalya kazanan Kutay Tekin’i kabul etti ve ödüllendirdi.

7-10 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapılan Okul Sporları Türkiye Karete Şampiyonasında Gençler B kategorisi 61 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon olan Kutay Tekin Antrenörü Samet Türe ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Tertip Kurulu üyesi Altan Çoban da katıldı.

Samet Türe Karate branşındaki çalışmaları ve Kutay Tekin’in müsabakaları hakkında bilgiler verdi ve İl Müdürü Cemil Çağlar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Müdürü Çağlar ise Karate branşında artan bir başarı olduğunu bundan son derece mutlu olduklarını belirterek gerek ulusal gereksel uluslararası müsabakalarda daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceklerini belirterek Kutay Tekin’i başarısından dolayı kutladı ve desteklerinin artaracak devam edeceğini söyledi.