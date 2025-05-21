Su Ürünleri Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar Vali Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ve bu süreçte karşılaşılan sorunların değerlendirildiği belirtildi.

Mevcut tedbirler gözden geçirilerek, ek önlemler alınması konusunda kararlar alınan toplantıda Vali Ali Çalgan, kaçak avcılıkla mücadelenin ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu mücadelenin artarak devam edeceğini ifade etti.