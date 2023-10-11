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Edirne'de polisin kovalamacası sonucu yakalanan panelvan araçta 11'i çocuk 23 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, şüphelendikleri panelvan araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan panelvan araç, kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu. Sürücü aracın anahtarını da alarak olay yerinden kaçtı. Panelvan aracın arka kapısını açan ekipler, 11'i çocuk toplam 23 Suriye uyruklu kaçak göçmeni adeta üst üste istiflenmiş halde buldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemleri ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Öte yandan, polis araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.