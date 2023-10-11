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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Ekiplerce 9 adrese baskın yapılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada; 8 sikke, dedektör, çapa, 8 bin 506 makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram tütün, sigara sarma makinesi, cinsel içerikli ürünler ile şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.