Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Ekiplerce 9 adrese baskın yapılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada; 8 sikke, dedektör, çapa, 8 bin 506 makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram tütün, sigara sarma makinesi, cinsel içerikli ürünler ile şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.