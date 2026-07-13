Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Arca Çorum FK'da Serdar Gürler, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çorum FK'ya transfer olan ve şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Gürler, bu sezon için umutlu konuştu.

Kampın ağır ve yorucu geçtiğini aktaran Gürler; "Kamp iyi geçiyor. Biraz ağır geçiyor belki yoğun geçiyor. İyi çalışıyoruz. Keyfimiz yerinde. Daha yeni başlıyoruz. Aramızdan gidenler oldu, gelenler oldu. Geçen sene 3 takımlı bir yarış vardı Süper Lig'de. Trabzonspor Fatih Tekke ile müthiş bir çıkış yakaladılar ve takım oldular. Lig iki takım arasında geçiyor genelde. İnşallah bu sene Anadolu takımlarının da içinde olduğu çekişmeli bir lig izleriz. Avrupa için olsun, şampiyonluk için olsun. Hayallerle yaşıyoruz. Hayallerimiz, hedeflerimiz var." şeklinde konuştu.