Çorum’da “Çiğdem Aşı” geleneği yaşatılıyor.

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikler kapsamında Bahçelievler İlkokulu ve Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri çiğde gezmesi yaptı.

18 Nisan Perşembe günü de Kadeş Barış Meydanı’nda “Çiğdem Aşı ve Çocuk Oyunları Şenliği” düzenlenecek.

UNESCO’nun dünya kültür miras listesinde yer alan “çiğdem gezisi” ve “çiğdem aşı” geleneği Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor.

Baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleri geçtiğiz ay öğrencilerin de katıldığı etkinlikle Çorumlu Obası’nda toplanmıştı.

Bugün de Bahçelievler İlkokulu ve Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerinin katımlıyla çiğdem gezmesi gerçekleştirdi.

Ellerinde bez torbalarla geziye katılan çocuklar evlerinin kapılarını çalarak çiğdem açı malzemesi topaldı.

Çorum Belediyesi çiğdem aşı geleneğini sürdürürken kültürel miraslarımızdan olan çocuk oyunları da yaşatmak amacıyla 18 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Kadeş Barış Meydanı’nda çiğdem aşı ve geleneksel çocuk oyunları şenliği yapacak.