19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen gençlik şenliğinde coşku dolu anlar yaşandı.

Törene Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan şenlikte Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, halkın ve gençlerin bayramını kutladı.

Şenlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, “19 Mayıs, 106 yıl önce sıkıntılara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeyen bir milletin bir ordu haline gelerek başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın adıdır. Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık geleceğe olan inancın başladığı gündür 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile birlikte aziz milletimizin umutları canlanmış, bağımsızlık ateşi alevlenerek, istiklal mücadelesi dalga dalga Anadolu’nun tümüne yayılmıştır. Bu sayede vatanın kurtarılması için mücadele başlamıştır. Tarihimiz zaferlerle doludur. Bu zaferlerin temelinde vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik, manevi değerlerimiz ve özgürlük aşkı yatmaktadır.” dedi

GÖSTERİLER BEĞENİ TOPLADI

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin Antep yöresi gösterisi büyük beğeni topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekvando ekibi sahne aldı. Minik taekvandocuların yaptıkları gösteri ile büyük alkış toplarken, törenin devamında şiirler okundu, jimnastik branşında sporcular gösteri yaptı.

Tören Avrupa Güreş Şampiyonası ve Taekvando Şampiyonası’nda dereceye giren mille sporculara ödüllerinin verilmesi ve Çorum Belediyesi folklor ekibinin halk oyunları gösterisi ile sona erdi.