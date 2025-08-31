Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı, Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen “Kahramanlık Türküleri” konseriyle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Çorum’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen “Kahramanlık Türküleri” konserinde sahne alan Yeter Şahin ve Emine Şanoğlu, seslendirdikleri ezgilerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere, Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katılarak vatandaşlarla birlikte bağımsızlık coşkusunu paylaştı.

Kahramanlık dolu türküler eşliğinde gerçekleşen konser, izleyenlere gurur ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Zaferin 103. yılında, milletin bağımsızlık mücadelesinin bir kez daha hatırlandığı gecede emeği geçenlere teşekkür edildi.