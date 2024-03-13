Kulüpler ve Okul Sporları Halk Oyunları Çorum İl Birinciliği yapıldı.

Halk Oyunları Çorum İl Birinciliği’nde KADEŞ Spor Kulübü kulüplerde 2 olmak üzere Kulüp Başkanı Emine Özten ve Antrenörü Mustafa Çoksoy’un çalıştırmış olduğu Doktor Sadık Ahmet Ortaokulu ise Okul Sporları’nda 1 birincilik alarak başarısına bir başarı daha katmış oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen İl Birinciliği geçtiğimiz hafta sonu Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapıldı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Halk Oyunları Yarışması’nda Kadeş Spor Kulübü Kulüplerarası Geleneksel Düzenlemeli dalında ve Geleneksel Düzenlemesiz Yıldızlar dalında olmak üzere il birincisi oldu.

Yine aynı gün yapılan Okul Sporları Halk Oyunları yarışmasında Doktor Sadık Ahmet Ortaokulu Yıldızlar kategorisinde Geleneksel Düzenlemesiz dalında il birincisi oldu.

Kulüp başkanlığını da yapan Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Emine Özten ve Kulüp Antrenörü Mustafa Çoksoy, unutulmaya yüz tutan halk oyunlarını ve her geçen gün sayısı azalan halk oyuncuları ile kulüplerini ayakta tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getirdi. “Önemli olan çocuklarımızın bağımlılıklardan kurtulup sosyal hayata tutunmalarını sağlamaktır” dediler.

Başkan Özten ve Antrenör Çoksoy, halk oyunlarına gereken desteği vererek her zaman yanlarında olan, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nun almış olduğu birincilikte katkıları olan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Müdürü Serkan Bektaş’a teşekkür etti.