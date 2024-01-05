Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay D. (45) ile konuşmak için bir sokakta beklemeye başladı. Çalıştığı yerden dönen Tülay D., ise Ş.A.’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı.

MERMİLER BOYNUNA İSABET ETTİ

İkili arasında başlayan konuşma kısa süre sonra yerini tartışmaya bıraktı. Ş.A., yanındaki getirdiği tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayrıca Tülay D.'nin Darıca’da bulunan bir yerel televizyonun reklam departmanında çalıştığı öğrenildi. Polis kaçan eski kocayı bulmak için çalışma başlattı.