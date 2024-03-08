Çorum Belediyesi’nin eski Belediye hizmet binasında hazırladığı Kadın Emeği Çarşısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete girdi.

Kadınlar, kendi ürettikleri ürünleri artık Çorum Belediyesi Kadın Emeği Çarşısı’nda satışa sunabilecek. Kadın Emeği Çarşısı’nda, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ile Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimci kurslarına katılan kadınların ürünleri satılacak.

Çarşı’nın açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, BBP Partisi İl Başkanı Özkan Yandım ile çok sayıda kadın katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Kadınlarımız ürettikleri el ürünlerini burada satıp aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar” dedi.

Çorum’da ne kadar üreten girişimci kadın varsa hepsinin ürünleri burada satışa sunulacağını aktaran Aşgın; “Kadın Emeği Çarşımız gerçekten muazzam oldu. Burada sadece kadın kültür merkezlerimizdeki kardeşlerimiz değil, halk eğitim kurslarının tamamını da kapsayacak şekilde Çorum’da ne kadar üreten girişimci kadın varsa hepsinin ürünleri burada satışa sunulacak. Hem ev ekonomisine katkı hem kadınlarımız daha güçlü, yarınlara daha güvenli bakacak şekilde hizmet edecek Kadın El Emeği Çarşımız hayırlı olsun. Bir hafta içerisinde 120’ye yakın hanımefendi açmadan kaydını yaptırdı. Ben inanıyorum ki binlerce hanımefendi buraya kaydını yaptıracak. Kadınlarımız ürünleri sadece burada değil, internet ortamında da satılacak. Biz bütün projelerimizin merkezine hep kadınlarımızı koyuyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz; güçlü kadın, mutlu kadın, güçlü aile, mutlu aile demek. Güçlü millet, mutlu millet, güçlü devlet demek. Dolayısıyla devletimizin ilelebet payidar olmasında kadınlarımı var. Kadınımız güçlü olacak ki devletimiz güçlü olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri Kadın Emeği Çarşısı’nı gezerek, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan giyim, aksesuar, takı, süs eşyası ve çeşitli dekoratif ürünlerini inceledi.