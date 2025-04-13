Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz Whatsapp yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi. Yazışmalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti. Soruşturma kapsamında 2 doktor için gözaltı kararı verildi.