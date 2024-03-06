Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle program düzenlendi.

Çorum Belediyesi Mimar Sinan Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa Hizmet-İş Sendikası Kurucu ve Onursal Genel Başkanı 22,23 ve 24. dönem AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, sendika başkan yardımcıları, Kadın Komite Başkanı Şükriye Yılmaz Köse ve kadın üyeler katıldı.

Programda konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, kadınların aile, toplum ve çalışma hayatının temel taşı olduğunu belirterek, “Kadınlar, ailelerimizin, toplumumuzun ve çalışma hayatımızın temel taşlarıdır. Orta Asya’dan Anadolu’ya bu toprakların her bir karışında kadınlarımızın alın teri vardır. Bugünün anlamını sadece bir günle sınırlamayalım. Kadınların hakları için mücadele etmeye ve onların sesi olmaya her zaman devam etmeliyiz. Unutmayalım ki, güçlü bir toplum ancak kadınların da güçlü olduğu bir toplumda inşa edilebilir. 2007 yılında oluşturulan Hizmet-İş Kadın Komitesi bugün Türkiye’nin en önemli kadın örgütleri arasında. Bugüne kadar olduğu gibi kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları birlikte hep aşacağız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tüm kadınların gününü tebrik ederek, Çorum Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatın içinde aktif bir şekilde yer alması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Kurucu Hüseyin Tanrıverdi, Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve Şube Kadın Komite Başkanı Şükriye Yılmaz Köse de birer selamlama konuşması yaparak, kadınların gününü kutladı.

VALİ DAĞLI VE BAŞKAN AŞGIN’A ZİYARET

Tanrıverdi, Çorum ziyareti kapsamında Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Başkan Aşgın’a da nezaket ziyaretinde bulundu.