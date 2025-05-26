Kadın Muhasebeciler Derneği (KADMUDER), 36. toplantısını Dalgıçlar Otel’de yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Toplantı, Dernek Başkanı Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantının ana gündemini, sanayi sicil belgesi ve yıllık işletme cetveli oluşturdu. Çorum İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Şube Müdürü Recep Serkan Kadayıfcı, sanayi sicil belgesinin önemi, başvuru süreci ve belge sahibi işletmelere tanınan haklara ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği toplantıda, sanayi işletmelerinin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek devlet desteklerinden nasıl yararlanabilecekleri örneklerle açıklandı.