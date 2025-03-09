Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın El Emeği Çarşısı’nın kuruluşunun birinci yıl dönümü kutlandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da sergiyi ziyaret ederek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Eşi Feyza Aşgın ile birlikte çarşıyı ziyaret eden Başkan Aşgın, günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptı.

Çarşıyı 1 yıl önce açtıklarını ve 200 kursiyerin elleriyle hazırladıkları ürünlerin satışının yapıldığını ifade eden Aşgın, "Sizler burayı bu seviyelere getirdiniz. Her beraber bir bütünüz. Bu medeniyeti hep birlikte geçmişten bugüne taşıdık. İnşallah geleceğe de güçlü bir şekilde kadın-erkek beraber taşıyacağız. Çorum Belediyesi olarak tüm kesimlere eşit hizmet yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız bu işlerde daha ön plana çıkıyor. Kadınlarımızla ilgili emek veren birim çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep beraber başarıyoruz ve hep beraber yarınlara daha güvenli yürümeye devam ediyoruz. Bundan sonra da her türlü isteğiniz talebiniz bizim için çok kıymetli" dedi.