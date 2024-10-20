Bartın'ın Amasra​ ilçesinde alkollü balık restoranında yemek yiyen 2 grup arasında kavga​ çıktı. Erkek şahıslardan birinin diğer grupta bulunan kadına baktığı iddiasıyla çıkan kavgada, şişe ve bıçak​ kullanıldı.

Kavgaya karışanların biri bıçak darbesi ile gözünden, diğeri ise şişe darbesi ile kafasından yaralandı.

BEKÇİ VE POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Çevrede devriye gezen bekçiler, ortalığın fena halde karıştığı restorandaki kavgaları duyması üzerine kavgaya müdahale etti. Araya giren bekçiler, desteğe gelen polis ekipleri ile kısa sürede olayın büyümesini önledi. Kavga nedeniyle yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.