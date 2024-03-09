Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kadınlarımız toplumun en önemli yapı taşlarıdır” dedi.

“Kadınlar bizlerin en iyi şekilde yetişmesini sağlayan ve gelecek nesillerin mimarlarıdırlar” ifadelerini kullanana SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Yaşamın her kademesinde önemli roller üstelenen kahraman kadınlarımız, fedakarlık içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin kalkınmasında her zaman büyük pay sahibi olmuşlardır. Hayatın her aşamasında aldığı görevlerle vatanına ve milletine önemli hizmetlerde bulunmuş Türk kadını, kahramanlığı ve vatanseverliğiyle de adını tarihe yazdırmıştır. İnsanlık tarihindeki nice örnekleri gibi, ülkemizin kadınları tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer almışlardır. Günümüzde de Türk kadını hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Baran, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, ülkemizin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Toplumumuzda var olan güçlü aile bağları, aile bireylerinin birbirine gösterdiği sevgi, saygı ve anlayış kadınlarımızın eseridir. Fedakârlıkları, sevgi dolu kalpleri, nezaketleri ve daha birçok güzel davranışlarıyla yaşamın en değerli parçası olan kadınlarımız, toplumun oluşmasında birer denge unsurudur. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme kadar olan süreçte varlıklarıyla bizleri onurlandıran, eğiten, yetiştiren, hayatın her alanında fedakarca arkamızda olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutlarım.”