AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Başak Gözde Taşkıran, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

5 Aralık 1934’ün kadınlara demokratik haklarını kullanabilme hakkının tanındığı, Cumhuriyetin en güçlü adımlarından biri olduğunu belirten Başak Gözde Taşkıran, “Bu tarih, yalnızca bir hak tanıma değil; aynı zamanda kadınların toplumdaki yerini güçlendiren bir dönüşümün başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bu haklar, o dönem pek çok ülkeden daha ileride bir vizyonu temsil etmekteydi.

Bu vizyon, Türk kadınının potansiyeline, gücüne ve toplumdaki etkisine duyulan güvenin açık bir göstergesidir” dedi.

Bugün kadınların siyasette, ekonomide, bilimde, sanatta, eğitimde ve yaşamın her alanında büyük başarılar elde ettiğinin altını çizen Taşkıran, “Ancak hepimiz biliyoruz ki eşitlik mücadelesi bitmiş değildir. Kadınların fırsat eşitliğine tam anlamıyla ulaşması, şiddetin, ayrımcılığın ve engellerin ortadan kalkması için hep birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu özel gün, geçmişi anmanın ötesinde, geleceğe dair bir söz verme günüdür” diye konuştu.

Kadınların sesinin duyulduğu, emeklerinin değer gördüğü, hayallerinin desteklendiği bir toplum için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Taşkıran, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendisini istismar etme peşinde iken, biz gerçek hak ve özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza kadına verdiği kıymet ve değerden dolayı teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Başta AK Parti gurubundaki ve meclisteki tüm değerli arkadaşlarımıza bizlere göstermiş oldukları değer ve saygıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Kadınların güçlü olduğu bir ülke, geleceği de güçlü bir ülkedir. Bu anlamlı günde, hakları için cesurca mücadele eden tüm kadınları saygıyla anıyor, yaşamın her alanında eşit ve özgür bir gelecek diliyorum.” açıklamasında bulundu.