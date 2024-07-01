Kadın Muhasebeciler ve Muhasebe Çalışanları Derneği (KADMUDER) toplantılarına devam ediyor. Derneğin bu seferki toplantısının konuğu Diş Hekimi Yasemin Koçak oldu.

Konuşmasında diş problemlerinin, sadece ağız sağlığını değil, genel sağlığı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Diş Hekimi Yasemin Koçak, düzenli diş kontrolleri, doğru diş fırçalama ve diş ipi kullanımı gibi temel alışkanlıkların kazanılmasının önemini vurguladı.

Seminerin sonunda Yasemin Koçak, soruları cevapladı. Dernek yönetimi Diş Hekimi Yasemin Koçak’a programa katılmasından dolayı teşekkür etti.