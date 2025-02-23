Çorum’un Alaca İlçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre,Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Yozgat Karayolu Sincan köyü mevkiinde meydana geldi.

Çorum istikametinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 19 LK 535 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen O.Y. yönetimindeki 55 AGU 273 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan E.T., A.T., G.T. ve H.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.