Çorum'da kafasına kalas düşen adam yaralandı.

Bugün sabah saatleri itibariyle kent merkezinde etkisini gösteren rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ulucami'nin minaresinden düşen kalas, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü.

Kanlar içinde yerde kalan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, başından yaralanan talihsiz adam yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri caminin minaresinde devam eden çalışmalar nedeniyle her an kalas düşme ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.