Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, tütün kullanım oranlarının artması ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine, Bakanlığın tütün denetçileri, 81 ilde yeşil dedektörler ve çapraz denetimlerle sigara yasağına uyulup uyulmadığına dair denetimler yapacak.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde kafe ve restoranlarda yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekipleriyle sigara denetimine çıkacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol yaptığı açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla tütünle mücadelede denetimlere ağırlık verileceğini söyledi. Bakanlığın sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarına da değinen Demirkol, 565 sigara bırakma polikliniğinde sertifikalı 1100 hekimin çalıştığını söyledi.

"GELEN ŞİKAYETLER DENETİMLERİ ARTIRMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sigarayla ilgili mücadeledeki hassasiyetin azalmadan devam etmesini istediklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Gelen şikayetler, ihbarlar ve yeşil dedektörle sisteme düşen talepler bizim denetim hassasiyetini artırmamız gerektiğini gösteriyor. Vatandaşlarımızın CİMER ve SABİM üzerinden ilettiği talepler, bunun çapraz denetimlerle güçlendirilmesi ve illerin yerel dinamik kontrollerin de çapraz denetimlerle desteklenmesi ve kontrol edilmesini ortaya koyuyor. İllerimizde de yerelde de bu hassasiyeti ortaya koyacağız. Verilerimiz de çapraz denetimlerin daha etkin olduğunu gösteriyor. Biz de bu denetimleri görevlendirdiğimiz personelle artırarak devam ettireceğiz. Pasif içiciliğin aktif içicilik kadar tehlikeli olduğunu, sigarının ne kadar zararlı olduğunu ve bunun sonuçlarının ne kadar kötü olduğunu hekim olarak hastanelerimizde görüyoruz."

Demirkol, sigaranın akciğer kanserinden birçok hastalığa kadar çok ciddi sonuçları doğurduğunu ifade ederek, "Sigaranın hem vücuda vermiş olduğu zararla hem de çevreye vermiş olduğu zararla ne kadar büyük bir tahribata yol açtığını görüyoruz. Tavizsiz bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz." dedi.