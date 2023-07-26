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Çorum’da kağıt toplayan şahsa ateş açıldı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle kağıt toplayan K.M.S.’ye çöp konteynırının yanına geldiği esnada Mete Ö. tarafından elektrikli bisiklete ateş açıldı.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken seken kurşunlardan bir tanesi sokak üzerindeki bir işyerinin bir işletmenin camına isabet etti.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren Mete Ö. polis ekiplerinin çalışması sonucu tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.