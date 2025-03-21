Çorum'da kahvehanede kalp krizi geçiren 58 yaşındaki İsmail Böcek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, kahvehanede aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen İsmail Böcek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Böcek'in doktorların bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskice köyünde toprağa verilecek.