Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından düzenlenen “Bir Kahve Molası?” konulu panel Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kahvenin kültürel, bilimsel ve beslenme boyutlarının ele alındığı panel, kahve tutkunları ve konuyla ilgilenen geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirdi.

Programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk, bölüm öğretim üyeleri, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Çorum Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın, Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, misafirler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar’ın, günün anlam ve önemine dair açılış konuşmasının ardından panele geçildi.

Cansu Nedra Şişman’ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği panelde kahveye dair farklı disiplinlerden uzmanlar katılımcılara sunumlar yaptılar.

Doç. Dr. Ali İzzet Yılmaz, “Anadolu’nun Kahve Kültürü” konulu konuşmasında kahvenin tarihsel ve kültürel yolculuğunu dile getirirken, Gıda Mühendisi Adil Nezih Kayışoğlu ise “Çekirdekten Fincana Kahvenin Hikayesi” başlıklı sunumunda kahvenin üretim süreçlerini anlattı.

Dr. Dyt. Şehriban Duyar Özer, “Sağlıklı Beslenmede Kahvenin Yeri” başlıklı konuşmasında kahvenin beslenmedeki önemine değinirken, Dr. Dyt. Mustafa Fevzi Karagöz de, “Hassas Beslenme Yaklaşımıyla Kahve Tüketimi” sunumuyla kahve tüketimine bilimsel bir bakış açısı sundu.

Programın sonunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk, panelistlere katkılarından dolayı teşekkür belgeleri ve hediyelerini takdim ettiler. Etkinlik kahve ikramı ile sona erdi.