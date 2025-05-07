Çorum Belediyesi, kaldırım işgallerinin ardından şimdi de otopark çevrelerinde ve yollar üzerinde araçların park etmesini engelleyen lastik, duba, taş gibi malzemelerin yerleştirilmesine karşı denetimlerine devam ediyor.

Belediye zabıta ekipleri, şehir genelindeki usulsüz işgalleri ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, yollara konulan malzemeleri kaldırarak, kurallara uyulması yönünde bilgilendirmelerde bulundu.

Çorum Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerin kararlılıkla süreceği bilgisi verildi.