Çorum’da kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Caddesi'ne 34 BJ 7072 plakalı otomobil ile gelen Emirhan S., kaldırımda yürüyen Nazmi D.'ye otomobil içerisinden pompalı tüfek ile ateş etti.

Kanlar içinde yere yığılan Nazmi D.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Nazmi D. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri silahla yaralama olayın ardından kaçan Emirhan S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)