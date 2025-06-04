Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kale ve Mimar Sinan mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması yönünde talimat verdi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmişti.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Kurum, kentsel dönüşüm bekleyen mahalleler için gerekli adımların atılması yönünde talimatlarını iletti.

KALE MAHALLESİ’NDE DÖNÜŞÜM ALANI GENİŞLETİLDİ

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Kale Mahallesi’nde daha önce planlanan kentsel dönüşüm alanının genişletildiği belirtildi. Yeni düzenlemeyle birlikte Eski İtfaiye Yokuşu ve Han Camii çevresi de dönüşüm kapsamına alındı.

MİMAR SİNAN MAHALLESİ’NDE ETAP ETAP DÖNÜŞÜM

Bakan Kurum, Mimar Sinan Mahallesi için de dönüşüm çalışmalarının etaplar halinde başlatılması talimatını verdi.

Bu bölgede proje hazırlıklarının son aşamaya geldiği ve kısa süre içerisinde çalışmaların başlayacağı ifade edildi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahallelerle ilgili hazırlanan projeleri Bakan Kurum’a sunduklarını belirterek, “Yakın ilgi ve alakalarından dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Projelerimizi kendisiyle paylaştık ve talimatlarını aldık.” dedi.

“DÖNÜŞÜMÜN STARTINI VERDİK”

Başkan Aşgın, Kale Mahallesi’ndeki dönüşüm alanının genişletildiğini ve Mimar Sinan Mahallesi’nde de çalışmaların etap etap başlayacağını vurgulayarak, “Kentsel dönüşümün startını verdik. Kale Mahallemizde hak sahipleri ile görüşmeler tekrar başlayacak. Mimar Sinan Mahallemizde de etapların belirlenmesi ve projenin ilan süreci devam ediyor.” ifadelerini kullandı.