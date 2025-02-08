Belediye Meclis toplantısında Kale’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Kale Mahallesi'nde önce proje revizyonu yapılacağını ardından vatandaşlarla görüşmelerin başlayacağını söyledi.

Özüyağlı;“Belediyemizin talebiyle, Ocak 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla "riskli alan" ilan edilmesiyle başlayan Kale Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde de, hak sahiplerinin %93’ü ile görüşme yapılmış ancak uzlaşma oranının %22 gibi düşük bir seviyede kalması nedeniyle proje ilerleyememişti. Sürecin yeniden canlanması adına Başkanımız, Vekillerimiz ve Valimizle birlikte Sayın Bakanımıza bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve Kale Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirilmesinin önemi Sayın Bakanımıza arz edilmiştir. Ziyaretin ardından Bakanlığımız şirketi GEDAŞ ve Bakanlığımız tarafından proje revize edilmeye başlanmıştır. Revizyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahada uzlaşma görüşmeleri başlayacaktır.

‘BİREYSEL KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ’

Tüm bunların dışında, bireysel kentsel dönüşümün önemine bir kez daha değinmek isterim. Şehirlerimizin daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale gelmesinde bireysel kentsel dönüşüm çok önemli bir rol oynamaktadır. Her bireyin kendi arsasında kentsel dönüşüm yapması şehirdeki yapı stokunun güçlenmesine katkı sağlamakta ve toplumsal dayanıklılığı artırmaktadır. Belediyemizin ve Bakanlığımızın sağladığı kira desteği, taşınma yardımı gibi teşvikler ve kolaylaştırıcı düzenlemelerle, bireysel dönüşüm projeleri hızlanmakta ve şehirdeki yaşam kalitesi yükselmektedir. Bu doğrultuda, dirençli şehirler vizyonumuz gereği inisiyatif alarak şehrimizde 2500 m2 ve üzerindeki arsalarda bulunan yapılara deprem risk tespiti yaptırmaları halinde %20 emsal artışı sağlanmıştır. Bu düzenleme sayesinde bireysel dönüşüm süreçleri hız kazanmış ve bazı bölgelerde inşaat faaliyetleri fiilen başlamıştır. Bu tür kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerle dönüşüm sürecini hızlandırmayı ve şehrimizin her noktasında sağlam yapılar inşa etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı

Çorum’u daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Özüyağlı, “Belediyemiz, Bakanlık ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket ederek projeleri en sağlıklı şekilde hayata geçirecektir. Hep birlikte, daha sağlam ve dirençli bir Çorum inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.