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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Belediye Meclisi Üyesi Kenan Özüyağlı ile birlikte Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediyenin projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘SİLMKENT TOKİ PROJESİNE BORDÜR VE ASFALT DESTEĞİ VERECEĞİZ’

Silmkent bölgesinde TOKİ tarafından yaptırılan toplu konut alanındaki çalışmalara bordür ve asfalt desteği vereceklerini belirten Başkan Aşgın, “Silmkent TOKİ konutları bölgesinde belediye olarak insiyatif aldık. Bordür ve asfalt konusunda destek veriyoruz. İki haftadır orada çalışma yapıyoruz. Bu hafta içinde asfaltını dökmüş olacağız. Bordürleri zaten yaptık. Birde Silmkentte caminin oradan TOKİ konutlarına ulaşımı sağlayacak olan 20 metre genişliğinde tüm alt yapısıyla birlikte ana yol yaptık. Yakında TOKİ’nin içindeki yol ile birlikte asfaltlayacağız” dedi.

KALE’NİN RESTORASYON İHALESİ 2 EKİM’DE

Kale bölgesinin kentsel dönüşümü ile ilgili de açıklamada bulunan Başkan Aşgın,

2 Ekim’de Çorum Kalesinin bedenlerinin restorasyon ihalesinin yapılacağını belirterek, “Kalenin bedenleri ilk kez restorasyondan geçecek. Etrafı ile ilgili süreç ise devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı bölgeyi riskli alan ilan etti. Sonra TOKİ’nin firması gelerek hak sahipleri ile görüştü. 2 yıldır süren görüşmelerin sonucunda hak sahiplerinin yüzde 22’si ile sözleşme imzalandı. Gerisi ile henüz anlaşma imzalanmadı. Orada kamu ve belediyeye ait yerler var. Kamuya ait Özel Eğitim Okulu ve Huzurevi bulunuyor. Özel Eğitim Okulunun yenisi yapıldı. TOKİ burada süreci başlatır başlatmaz okul yeni binasına taşınacak. Eski Huzurevi ise boş ve yıkıma hazır durumda. Belediyenin daha önce satın aldığı yerlerde var. Bunların toplam büyüklüğü yüzde 54’e ulaşıyor.

KALE BÖLGESİNİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TOKİ YENİDEN GÖRÜŞMEYE GELECEK

TOKİ’nin projeyi uygulayabilmesi için hak sahiplerinin yüzde 70’i ile anlaşılmış olması gerekiyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları Dairesi Başkanıyla Çorum’da görüştüm. Bu projenin önemini anlattım. O da anlaşma yapılan hak sahibi sayısının azlığını dile getirdi. TOKİ yetkililerini yeniden Çorum’a getirip süreci yeniden başlatacağız. Halkımızın da TOKİ ile anlaşmasını istiyoruz. TOKİ’nin önceliği şuan deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasında. Ancak burada da riskli alan ilan edilmiş bir yer var. Ve bu sürecin tekrardan başlaması gerekiyor. Bunun içinde Ankara’da yetkililer nezdinde görüşmelerimiz var. Onlardan sıcak bakıyorlar. Bakan Beyle görüştükten sonra süreç netleşecek. Ama geldikleri zaman hak sahiplerinin sözleşmeyi yapmalarını da önemsiyoruz” şeklinde belirtti.

‘BELEDİYENİN KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ROLÜ ARTACAK’

Çorum Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde 45 hektarlık alanı kapsayan ve bölgenin dönüşümü için yapılan imar düzenlemesi hakkında da açıklamada bulunan Başkan Aşgın, “Dönüşümü zaruri gördüğümüz yerlerden bir tanesi de Mimar Sinan’dı. Hatta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum Çorum’a geldiğinde ilk olarak Mimar Sinan Mahallesini önerdik. TOKİ’nin Çorum’da iki tane büyük proje yürüttüğünü belirterek Kale’nin etrafını yapalım dedi. TOKİ olmayınca bizde ‘Mimar Sinan’da bu dönüşümü hızlandıracağına inandığımız düzenlemeler yapalım’, dedik. Zemine baktık. Zemin sağlam. Kat yüksekliğini 8’e çıkarttık. Altlarına dükkan izni verdik. Bölgenin yüzde 40’ı belediyenin arsası. Buraları da belediye olarak uygun bir fiyata verelim dedik. Ancak burada çokta yol alamadık. Ama yeni dönemde en önemli vaadimiz kentsel dönüşümde belediyenin rolünün artırılması olacak. Bunu nasıl yapacağız? Belediyenin de içerisinde olduğu kooperatifleşme modelleri üretebilir. Elimizdeki arsaları kat karşılığı verip takas yönetimi ile süreci hızlandırabiliriz. Çimento arazinden ciddi bir gelir bekliyoruz. Bizzat kendi şirketlerimizle de o süreçlere müdahale olabiliriz. Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokaklarda 30 dönümlük alanda beklentilerinin üzerinde bir değişiklik yaptık. 6 kat ve altları dükkan olarak planları yeniledik. Ancak orada da bir hareket yok. Belediyenin kentsel dönüşümündeki rolünü artıracağız. Çünki müteahhit yapmıyor. TOKİ’nin de bunların hepsine yetişebilme ihtimali yok. Bununla ilgili imkanımızda var” diyerek sözlerini tamamladı.