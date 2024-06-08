Serbest Güreş Milli Takım antrenörü ve aynı zamanda Çorum Güreş İl Temsilcisi Levent Kaleli Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat’ı ziyaret ederek milli takım forması hediye etti.

Serbest Güreş Milli takımının Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında zoru müsabakalardaki başarısı ile Olimpiyatlar öncesinde moral milli takım antrenörü Levent Kaleli katıldıkları şampiyona ve Türk güreşi hakkında Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat’a bilgiler verdi.

Kaleli ziyareti sonunda Yağbat’a milli takım forması hediye etti.

İsmail Yağbat ise Belediye olarak sporun her dalına büyük önem verdiklerini ata sporu güreşin ayrı bir yeri olduğunu belirterek milli takımın elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek Levent Kaleli ve ekibini tebrik etti ve Paris Olimpiyatlarında başarılar diledi.