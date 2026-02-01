Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 2026 yılının ilk değerlendirme toplantısını Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla birlik toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıya birlik personeli de katılım sağladı.

Toplantıda, süt fiyatlarının belirlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, 2025 yılının genel değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar, projeler ve uygulamalar ele alınarak, birlik tarafından üreticilere sunulacak hizmetler masaya yatırıldı.

Süt kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında personellere bilgilendirme yapılırken, karşılıklı fikir alışverişiyle sürecin daha etkin yürütülmesi hedeflendi. Üretici odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde; uygulamada doğruluk, şeffaflık ve güncellik ilkeleri doğrultusunda personelin sahadaki etkinliğinin artırılması konusu da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, üretici ve birlik üyelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, alınan kararların hayvancılık sektörüne ve üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.