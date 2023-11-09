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Polis memuru Ömer Uzuncaalan (29) Kütahya’da, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğün’de görev yapan 29 yaşındaki polis memuru Ömer Uzuncaalan önceki gün akşam saatlerinde spor yapmaktan geldikten sonra evinde rahatsızlandı.

Uzuncaalan, eşi ile otomobile binerek hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak Uzuncaalan, direksiyon başında fenalaştı. Ömer Uzuncaalan, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Uzuncaalan, kurtarılamadı.

12 yıllık polis memuru olan Ömer Uzuncaalan için Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü´nde tören düzenlendi. Törene, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kütahya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, meslektaşları ve ailesi katıldı. Uzuncaalan’ın cenazesi, Ulu Camii’de kılınan namazın rdından Evliya Çelebi Mezarlığı’nda toprağa verildi.