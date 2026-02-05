‘Ombudsman Çorumlularla Buluşuyor’ programları kapsamında kente gelen Kamu Denetçiliği Kurumu heyeti, Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve beraberlerindeki heyet ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli'yi ziyaret etti.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, ziyarette kurumun çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2013 yılında çalışmalarına başladığını, TBMM Başkanlığı'na bağlı bir kurum olduklarını anlatan Başdenetçi Akarca, vatandaşla kamu kurumları arasında bir köprü görevi gördüklerini, aldıkları kararların tavsiye mahiyetinde olduğunu, özellikle mahkemelerde kurumun verdiği raporlarının büyük oranda dikkate alındığına dikkat çekti.

Türkiye'nin hak arama kurumu olduklarını, ombudsmana başvurmanın anayasal bir hak olduğunun altını çizen Başdenetçi Akarca; her yıl ortalama 100 bin vatandaşımıza yardımcı olduklarını dile getirdi.

'KAMU DENETÇİLİĞİ, ANAYASAL BİR KURUM'

'6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurulmuş Anayasal bir kurum olduklarını anlatan Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kurumun misyonu ve görev alanları hakkında da şu bilgileri verdi:

- İdarenin, hukuka, hakkaniyete, insan haklarına ve iyi yönetim ilkelerine aykırı işlemlerine karşı bireylerin haklarını korumak,

- İdarenin iyi işleyişine ve hizmet sunumunun kalitesine katkı sağlamak

- Haklarının bilincinde olan bireylerin yetişmesini sağlamaktır.'

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli de başdenetçi Akarca ve beraberindeki heyete Çorum yerel basını hakkında bilgiler verirken, heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcıları Ali Özdemir ve Mustafa Burak Yalçın ile Cemiyet Sekreteri Nihat Karalar da hazır bulundu.