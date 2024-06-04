Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Oktay Özdemir, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Fatih Okumuş’un sendikalarının 10 iş kolunda zirvede olduğuna dair yaptığı açıklamanın kamu çalışanlarını yanıltıldığını söyledi.

Fatih Okumuş’un açıklamasını “talihsizlik” olarak değerlendiren Oktay Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu açıklama tamamen kamu çalışanlarının aklıyla oynamaktır. Bu açıklama imza altına alınan tutanakları dikkate almayıp, algı oluşturmaktır. Sayın başkan bilerek ve isteyerek böyle bir açıklamayı yaparak kamu çalışanlarının yüzüne nasıl bakacaktır? İmza altına aldığımız tutanağı tekrar incelemesini talep ediyoruz. Çok zor değil gerçekten, iş kolumuzda hangi sendikanın yetkili olduğunu görmek. Çünkü yetkili sendika tespiti her yıl sendika temsilcileri tarafından imza altına alınan tutanaklar ile belirlenir.

‘ALGIYLA DEĞİL RESMİ RAKAMLARLA ÇORUM’DA

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN YETKİLİ SENDİKADIR’

Türk Kültür Sanat-Sen 52 üyesiyle Çorum’da yetkili sendika olmuştur. En yakın sendikanın 2 katı üyesi vardır. Türk Kültür Sanat-Sen olarak, gücümüzü inandığımız değerlerden, verdiğimiz mücadeleden, büyük teşkilatımızdan ve bize gönül bağı ile bağlanmış üyelerimizden alıyoruz.

Bu vesileyle, bir kez daha hak arama mücadelemize emek ve gönül veren , bu başarıyı ortaya koyan temsilcilerimize, İlkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum.” (Haber Merkezi)