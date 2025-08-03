Kamu işçisinin zam pazarlığı sürecinde düğüm çözüldü. Ankara'da 600 bin kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı.

Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. İşçi tarafı adına da Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Hak-İş Başkan Yardımcısı Devlet Sert imzaladı. Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak. Ayrıca ek olarak günlük 50 TL, aylık 1500 TL seyyanen zam verilecek.

TEKLİF REVİZE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında önceki gece yapılan görüşmeler sonucunda kamu yeni teklifini sunmuştu. Buna göre, 2025 yılı için yüzde 24 artı 11'lik teklifte revizyon yapıldı. Yüzde 11'lik zammın üzerine günlük 50 TL aylık 1500 TL seyyanen zam ilave edilmişti.

Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım. Evet, arkadaşlarımız yarın üyelerine ve sendikalarına gidecek. Derlerse ki 'bir problem yok', biz de bakanlığa 'tamam' diyeceğiz. Problem varsa 'yapmıyoruz' diyeceğiz. Bu son teklif. Bir daha görüşme olmayacak" diye konuşmuştu.

BAKAN IŞIKHAN: HAYIRLI OLSUN

Konuya ilişkin Bakanlıkta basın toplantı düzenleyen Işıkhan, uzun bir müzakere sürecinin ardından kamu işçileriyle ilgili protokolün imzalandığını duyurdu. Sosyal diyalog anlayışıyla sendikalara kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Işıkhan, sadece sendikalarla değil, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle de iletişimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Müzakere sürecinin nihayete erdiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Bey ile imzaladık hem de Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Devlet Bey ile protokolümüzü imzaladık. Protokolümüzün, başta 600 binden fazla kamu işçimiz olmak üzere tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

"SIRADA MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ VAR"

Kamu işçileriyle ilgili sürecin tamamlandığını ve artık sıradaki gündem maddesine odaklandıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Çalışma hayatımızın dinamiğini göz önüne aldığımızda artık bu dosyayı kapattık. Önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme süreci var. İnşallah ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimize, masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EKONOMİ YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Bakan Işıkhan, süreçteki destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Öncelikle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bize liderlik ettiği için ve çizmiş olduğu Türkiye vizyonu kapsamında çalışma hayatımıza yeni bir bakış açısı getirdiği için huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Işıkhan ayrıca, müzakere sürecindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de teşekkür etti.

Sendika başkanlarının da işçilerin haklarının savunulmasında büyük bir liderlik gösterdiğini belirten Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a da teşekkürlerini sundu.

Bakan Işıkhan, konuşmasını "Protokolümüzün, kamu işçilerimiz başta olmak üzere ailelerine, vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.

GREVLER ERTELENMİŞTİ

Ayrıca, Atalay, grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağını belirtmişti.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, grev 'Milli güvenlik' gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenmişti.