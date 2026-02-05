AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum'un Osmancık ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

5 MİLYON TL'LİK ÖDENEK

İlçede bulunan tescilli tarihi hamam için kamu yararı kararı alındığını belirten Kaya, bu kapsamda yaklaşık 5 milyon TL’lik devlet kaynağının Osmancık’a kazandırıldığını açıkladı.

Yapının aslına uygun şekilde ihya edilerek ilçenin kültürel dokusuna ve turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, sürece katkı sunan isimlere teşekkür ederek, Recep Tayyip Erdoğan ile Murat Kurum’un desteklerinin bu yatırımın hayata geçirilmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Kaya, merkezi idarenin Çorum ve ilçelerine yönelik ilgisinin devam ettiğini ifade etti.

Açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına büyük önem verildiğine dikkat çekilirken, “AK Parti varsa hizmet var” vurgusu yapıldı. Söz konusu yatırımın, Osmancık’ın tarihi kimliğinin korunmasının yanı sıra ekonomik ve sosyal hayata da katkı sunması bekleniyor.