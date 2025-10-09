Kamu Spor Oyunları Kadınlar Voleybol il birinciliğinde Çorum Valiliği A ve B takımları ilk iki sırayı alarak bölge birinciliğinde ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.

Üç takımın mücadele ettiği Kamu Kurumları Voleybol Kadınlar il birinciliğinde Çorum Valiliği A takımı yaptığı iki maçıda kazanarak birinci olmayı başardı.

Çorum Valiliği B takımı da bir galibiyet bir mağlubiyet alarak ikinci oldu ve gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Sağlık İl Müdürlüğü takımı ise üçüncü oldu.



orum Valiliği A ve B takımları 2-7 Kasım tarihleri arasında Bartın’da yapılacak bölge birinciliğinde ilimizi temsil edecekler.