Önceki Akşam düzenlenen Filistin’e destek İsrail’e Lanet mitingine Çorum’dan bir çok kurum ve kuruluşun yanı sıra spor kulüpleri de bu eylemde yer aldılar.

Bunlardan biriside Mimar Sinanspor ve kardeş kulübü İkbalspor oldu. Mimar Sinanspor kulübü minik futbolcuları ellerinde Filistin bayrakları ile yürüyüşe ardından da PTT önündeki meydanda yapılan mitinge katıldılar.

Kulüp Sosyal Medya hesabından yapılan paylaşımda Mimar Sinanspor ve İkbalspor kardeş kulüpler olarak Filistin meselesi bizim meselimiz dedik ve meydandaki yerimizi aldık. Bu dava sınırların, bayrakların, coğrafyaların ötesindedir. Filistin davası adaletin vicdanın ve insanlığın davasıdır. Müslümanın acısına kayıtsız kalmak kalbin donmasıdır. Filistin'de de akan her damla kan ümmetin kalbine düşen bir yaradır.

Bugün Filistin için ayağa kalkmak kendi onurumuzu savurmaktır. Sessiz kalmak zalimin safında durmaktır. Filistin meselesi bizim meselemizden çünki biz susarsak insanlık susar’ denildi.