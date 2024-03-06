Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, yerel seçim çalışmalarını Kamyoncular Garajı ile sürdürdü.

Artık Çorum Belediyesi tarafından işletilen Kamyon Garajında nakliye firması sahipleri ve kamyoncu esnafıyla bir araya gelen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, kamyoncu esnafının dertlerini ve yerel yönetimlerden taleplerini dinledi.

Çorum’da 3 bine yakın tır ve kamyon olduğunu belirten kamyoncu esnafı, şehre acilen bin kapasiteli yeni bir araç parkı yapılmasını istediler.

Ayrıca mazot fiyatlarının sürekli artması nedeniyle nakliye ücretlerinin de arttığını ve bu yüzden işsizlik sorunu ile karşılaştıklarını söyleyen kamyoncu esnafı, bu kötü gidişatın ve belirsizliğin ise ne zaman ortadan kalkacağını merak ettiklerini dile getirdiler.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu da, akaryakıta yapılan zamların AKP’li siyasetçilere sorulması gerektiğini ifade ederek, ancak belediye başkanı seçilmesi halinde araç parkı konusunu çözeceklerini söyledi.

Kamyon Garajında faaliyet gösteren kıraathane ve lokantayı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Çöphüseyinoğlu, işletmecilere hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Burada vakit geçiren, yemek yiyen kamyoncu esnafıyla kucaklaşarak, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisini desteklemelerini istedi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.