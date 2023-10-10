Karabük'te minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
100. Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen M.E'nin kullandığı 78 M 0029 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile H.A. idaresindeki 78 ABG 060 plakalı kamyonet çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile kamyonetteki 2 kişi ve minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.