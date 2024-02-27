Çorum’da kamyonet ile yayanın karıştığı kazada 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.Ş., koştuğu esnada iddiaya göre F.D. (42) idaresindeki 55 ALS 268 plakalı kamyonete çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Editör: Anadolu Ajansı