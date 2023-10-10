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Erzurum'da doğal gaz firması işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Erzurum-Çat kara yolu şehir merkezi girişinde dünkü kazada ağır yaralanan Doğukan Azizoğlu (18), kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından Azizoğlu'nun cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak Bingöl'e gönderildi.

Öte yandan Azizoğlu'nun Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı öğrencisi olduğu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a gelen doğal gaz firması işçilerine eşlik ettiği, buradan da Bayburt'a gideceği öğrenildi.

H.İ.D. idaresindeki 34 FY 5190 plakalı kamyonet, dün, Erzurum-Çat kara yolu şehir merkezi girişinde kontrolden çıkarak devrilmiş, Azizoğlu ile araçtaki 6 işçi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılmıştı.