Çorum'da kamyonla çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.
Mevlüt K. (69) idaresindeki 19 HF 710 plakalı otomobil ile Yasin T'nin (22) kullandığı 55 APJ 923 plakalı kamyon eski İskilip kara yolu Karapürçek köyü yol ayrımında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Münevver K. (68) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: Anadolu Ajansı