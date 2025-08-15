Kızılay Sungurlu Şubesi öncülüğünde Sungurlu'da iki gün süren kan bağışı kampanyasında toplam 191 ünite gibi rekor kan bağışı toplandı. Kızılay Çorum Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu ve ekibi de ilk gün ikram aracından çeşitli ikramlarda bulundu.

Türk Kızılayı Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, “Destekleri için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Kan bağışında bulunan herkese futbol topu hediye edilmesi, kan bağışlarında önemli ölçüde artış getirdi. Başta kan bağışında bulunan duyarlı kardeşlerimize, emeklerini esirgemeyen Yönetim ve gönüllülerimize, emek veren herkese, Sungurlu'muza çok teşekkür ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)