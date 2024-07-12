Kan donduran cinayet İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. 20 gündür kayıp olduğu öğrenilen 23 yaşındaki E.R.A.'nın ailesi polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, evlere temizliğe giden E.A.'nın en son internet uygulaması üzerinden çağrıldığı bir konuma gittiği belirledi.

Bölgede çalışmaları genişleten polis, şüpheli olarak gördüğü F.D. isimli bir kişiyi takibe aldı.

6 PARÇAYA AYIRARAK İNŞAATIN KUYUSUNA ATMIŞLAR

Bu sırada polise Beylikdüzü'nde bir inşaatta kadın cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Adrese giden polis, inşaatın kuyusuna parçalara ayrılarak atılan kadın cesedi ile karşılaştı. 6 parçaya ayrılan ceset, incelemelerin ardından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Ekipler, E.R.A'nın temizlik için evine gittiği F.D'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kadının temizlik için gittiği evde şüpheli tarafından boğularak öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı tespit edildi.

Zanlının ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Kasten adam öldürme suçundan denetimli serbestlikle cezaevinden bırakıldığı öğrenilen şüpheli F.D.'nin genç kızı boğarak öldürdüğü, baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak siyah bir poşetle inşaatta attığı belirlendi.