İzmir'in Konak ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Korsan taksicilik yaptığı öğrenilen 34 yaşındaki E.B., polis merkezi amirliğine giderek polislere otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söyledi. Bunun üzerinde otomobilde inceleme yapan polis korkunç manzarayla karşılaştı.

POLİS GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİNİ ARAÇTA BULDU

Polis araçta sol kulak arkasından vurulmuş halde, bir çocuk annesi 29 yaşındaki Eda Kuş'un cansız bedenini gördü. E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobildeki deliller toplanırken, olayda kullanılan tabancaya da polis tarafından el konuldu.

GENÇ KADININ 'İNTİHAR' ETTİĞİ İDDİASI

Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 2 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen E.B.'nin, polisteki ilk ifadesinde Kuş'un intihar ettiğini söylediği öğrenildi. E.B.'nin ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği de öne sürüldü.

1 AYDIR AYRIYDILAR

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Eda Kuş'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta bekleyen Eda Kuş'un yakınları ise olayın cinayet olduğunu iddia etti. Yakınları, E.B.'nin Eda ile bir aydır ayrı olduğunu, barışmaya çalıştığını ancak reddedildiğini, bu nedenle de cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.