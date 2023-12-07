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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, teknik alt yapı projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Şehir İçi Yol Güzergâhları ve Konfor projesini daha önce açıkladığını belirten Hüseyin Çalışkan, teknik alt yapı projesi başlığı altında akıllı asfalt ve şebekelerin güçlendirilmesi projelerinin detaylarını paylaştı.

İşte akıllı asfalt ve şebekelerin güçlendirilmesi projesinin detayları:

“Kentsel alanlar özellikle ani sel baskınlarına karşı savunmasızdır. Asfalt gibi yapay yüzeyler, kirden dolayı çok daha az su emer ve şiddetli yağmur, şehirlerin yağmur suyu drenaj sistemlerini hızla bunaltabilir.

Tipik olarak, yol kaplama malzemesi, bir bağlayıcı ile bir arada tutulan büyük ve ince kırma taş karışımından yapılmaktadır. Akıllı asfalt sisteminde ise, ince kırma taş veya kum dışarıda bırakılmaktadır. Bu, elde edilen malzemeyi büyük miktarlarda suyu kabul edecek kadar gözenekli hale getirmektedir. Bu sayede yağmur suyu üst yüzeyden süzülür, agrega tabakasında toplanır ve yavaş yavaş toprağa salınır ve metrekare başına dakikada 1000 litreye kadar su emebildiği yönünde bilgiler mevcuttur. Avantajları arasında, yağmur suyunu zemine aktarma başta olmak üzere, kar buz oluşumunu önleme, kayma tehlikesini azaltma gibi birçok avantajları vardır. Ayrıca bu asfalt türünün dezavantajları da mevcuttur.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bu konuda, sel baskınlarının önlenmesi ve suyun toprakla buluşmasını sağlamak amacıyla, su geçiren beton ve asfalt kullanımına ilişkin, "Geçirimli beton yapım işini disipline etmek amacıyla Bakanlığımız tarafından 'Geçirimli Beton Teknik Şartnamesi' hazırlık çalışmaları yapılmış ve yapılmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan şartname taslağı tüm valiliklere ve belediyelere görüş ve bilgi edinilmesi amacıyla dağıtılmış ve uygulamaya yönelik çalışma talimatı verilmiştir."

Çorum Belediye Başkanlığı nasip olursa, üzerinde önemle duracağımız, avantaj ve dezavantajlarını araştırıp, deneme ve test etme yöntemleriyle karar vereceğim bir husustur. Ve şehircilik anlamında, başta ülkemizde olmak üzere, dünyadaki yeni teknolojik gelişmeler takip edilecek, değerlendirilecek ve uygun bulunanlar uygulanacaktır.

Mevcut; kanalizasyon, içme suyu ve özellikle yağmur suyu şebekelerimiz güçlendirilecektir. Yoğun yağışlarda sel olan ve yağmur suyu biriken noktalarda ilave tedbirler de alınacaktır. Durmak yok, yola devam. Takibe de devam.”