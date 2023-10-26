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Antalya'da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamed Kurbanovi'nin yaralanması, koruması olan emekli bir polisin de ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayı ile ilgili 5 kişi tutuklandı. Olayla ilgili tespit edilen 3 kişi aranıyor. Tutuklanan 5 kişinin kimlik bilgilerinin sahte olup olmadığı incelemeye alındı. Saldırının izi, 2016'da öldürülen "Hayalet" lakaplı Azerbaycanlı mafya lideri Rövşan Caniyev'in olayına uzandı. Azerbaycanlı suç örgütlerinin karıştığı birbiriyle bağlantılı olayların dosyaları yeniden raflardan indirildi.

Antalya'da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamed Kurbanovi'nin yaralanması, koruması olan emekli bir polisin de ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayı ile ilgili 5 kişi tutuklandı. Azerbaycanlı suç örgütlerinin karıştığı birbiriyle bağlantılı olayların dosyaları yeniden raflardan indirildi.

Olay, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 19 Eylül günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, silahlı saldırıda saldırıda, Antalya'da 2020'de öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri "Lotu Quli" lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'nin (33) omzundan yaralandı.

KORUMA EMEKLİ POLİS MEMURU ÖLDÜ

Korumalığını yapan emekli polis memurları Yılmaz Demir ile Mehmet Acermen ve Gürcistan uyruklu İsrafil Orujov da kurşunların hedefi oldu. Saldırıda ağır yaralanan emekli polis memuru Yılmaz Demir hayatını kaybetti. Saldırının ardından olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

YABANCI UYRUKLU 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından olayla ilgili çalışma yapan polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlıların aracı terk edilmiş olarak bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü yaptıkları çalışmalarda, saldırı aracının kiralık olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri aracı kiralayan Özbek asıllı ABD vatandaşı Zıyoyıddın D.'yi İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ardından bu şüpheli ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 kişi daha yakalandı.

İLK SORUŞTURMANIN ARDINDAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

İlk soruşturmanın ardından Zıyoyıddın D., Gachay T., Zaur Q., Ahmadagha A., Otabek B. tutuklanırken, aralarında bir Rus'un da bulunduğu 3 kişi serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerin kimliklerin sahte olma ihtimali üzerine ayrı bir soruşturmada başlatıldı.

İZLER CANİYEV SUİKASTİNE GİDİYOR

Olayla ilgili tespit edilen 3 kişi daha aranıyor. Tutuklanan şüphelilerin bağlantıları2016'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesimde öldürülen "Hayalet" lakaplı Azerbaycanlı mafya lideri Rövşan Caniyev'e uzandığı belirtiliyor. Azerbaycanlı suç örgütü çatışması ilk olarak 2013 yılına uzanıyor.

OLAYLAR "DED HASAN"IN ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLADI

Olaylar, "Ded Hasan" lakaplı Aslan Usoyan'ın 2013 Ocak ayında Moskova'da öldürülmesiyle başladı. Ortadoğu'daki terör örgütlerine silah satılmasına da adı karışan Ded Hasan'ın öldürülmesinin ardından 18 Ağustos 2013'de Azerbaycanlı Ali Gamidov İstanbul'un Başakşehir ilçesinde infaz edildi.

Gamidov'un cinayetinde "Hayalet" lakaplı suç örgütü lideri Rövşan Caniyev sorumlu tutuldu. O dönem İstanbul polisi yaptığı çalışmada cinayet olayında Caniyev'in önemli adamlarından Hacıbaba T.'nin izine rastlamıştı.

BUNA KARŞILIK "HAYALET" AYNI TARİHTE ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'daki yaş meyve-sebze halinin kontrolünü yasa dışı olarak elinde tuttuğu iddia edilen Caniyev, 3 yıl sonra 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta aracına binerken silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Saldırganlar özellikle saldırıyı 18 Ağustos'ta yaptı. 18 Ağustos Gamidov'un ölüm yıldönümüydü.

Rövşan Caniyev, birçok saldırıdan sağ kurtulduğu için "Hayalet" lakabı ile biliniyordu. Caniyev'in öldürülmesinden sonra, Caniyev'in yakınları ve ittifak yaptığı mafya grupları cinayetin arkasında Lotu Quli lakaplı "Nadir Salifov" olduğunu düşünüyordu.

SALDIRILAR ANTALY'YA UZANDI

Salifov'un öldürülmesi için İstanbul'da 3 kez gerçekleşen girişimlere polis engel oldu. Ancak Salifov, 19 Ağustos 2020'de Antalya'da yakın adamı tarafından silahla öldürüldü. Caniyev cinayeti için şüphelileri 5 milyon dolar ödendiği öne sürülmüştü.

ELNUR QASIMOV BAĞLANTISI

Buna karşılık Nadir Salifov'un öldürülmesi için de milyonlarca dolar ödendiği iddia edildi. Saldırının arkasındaki isimler İstanbul ve Antalya ekiplerince yakalandı. Son yaşanan olayda öldürülen Elnur Qasımov ve bu cinayetler arasındaki bağlantının da incelendiği belirtildi.

SON CİNAYET 2022'DE

Son olarak geçen yıl ekim ayında bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Azerbaycan uyruklu Elnur Qasımov silahla öldürüldü. Qasımov öldürülen Caniyev'in yakın adamlarından biri olarak biliniyordu.

TÜM DOSYALAR MERCEK ALTINA ALINDI

Tüm bu iddiaların ardından olayların kilit ismi olan Rövşan Caniyev'in olayının güvenlik kamera görüntüleri tozlu raflardan çıkartılıp yeniden incelemeye alındı. Azerbaycanlı suç örgütlerin karıştığı tüm geçmiş dosyalar yeniden gözden geçiriliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.