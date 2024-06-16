Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında denizde oluşan köpük görünümündeki tabaka, geniş alanda etkili oluyor. İlçede dün etkisini gösteren yağmurun ardından sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde köpük görünümünde tabaka oluştu.

"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLUYOR

Düzce Valiliğinin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı. Su üzerindeki tabakanın hava sıcaklıklarındaki ani değişime bağlı olarak oluştuğu değerlendiriliyor. Sahil şeridindeki tabaka havadan görüntülendi.

Editör: Anadolu Ajansı